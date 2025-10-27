Mag Kottingbrunn nicht konsolidieren?

Gemeinderat Helmuth Himmer (FreieWählerKottingbrunn) richtete am 14. Oktober 2025 ein Schreiben an Bürgermeister Christian Macho (ÖVP) sowie den Amtsleiter Bernhard Schmid von Kottingbrunn (Bezirk Baden). Der Betreff lautete "Konsolidierungsgemeinde“. Keine Antwort seither. Wie geht es weiter?

Tatsächlich zählt Kottingbrunn zu den 212 Kommunen, die von der Landeshauptstadt St. Pölten als „Konsolidierungsgemeinde“ geführt werden – diese müssen ihre Sparpläne mit dem Land abstimmen. Auch müssen sie ganz konkrete Vorschläge machen, um ihr Budget zu konsolidieren.

© Marktgemeinde Kottingbrunn

Die FreienWählerKottingbrunn fragten in ihrem Schreiben von vor zwei Wochen, ob bereits ein Konzept zur Konsolidierung des Haushaltes von Kottingbrunn bestehe. Und wenn nicht, wann von Gemeindeseite beabsichtigt werde, dies zu tun. Konkret wird auch gefragt: "Warum wurde der Gemeinderat noch nicht vom Bürgermeister bzw. vom Amtsleiter über die vom Land NÖ verordnete, notwendige Konsolidierung informiert?“

"Noch immer nichts geschehehen!"

Die freien Wähler monieren jetzt: "Seit dem Eingang des Schreibens bei der Gemeinde sind zwischenzeitlich knapp zwei Wochen vergangen – eine Antwort des Bürgermeisters bzw. des Amtsleiters sind bisher ausgeblieben!“ Dazu GR Himmer: "Unverständlich - denn entweder wollen der Bürgermeister sowie sein Amtsleiter keine Antwort geben, weil die Situation so prekär ist oder noch schlimmer die beiden Herren haben wirklich den Überblick verloren?“

Im Schreiben, mit dem sich die freien Wähler an oe24 gewandt haben, heißt es: "Die Verschuldung der Gemeinde beläuft sich lt. letzten Informationen, einschließlich den Haftungen für die Betriebs GmbH auf knapp 24 Mio. Euro.“ Dies sei „sehr bedenklich“, und den Bürgern von Kottingbrunn nicht mehr zumutbar.

Sogleich wird auch die Konsequenz, die auf den Fuß folgen soll, angedroht: „Die Situation ist auf alle Fälle sehr ernst und deshalb wird GR Himmer mit heutigem Tag alle seine Gemeinderatskollegen informieren und auffordern mit ihm kurzfristig nach § 45 (2) der NÖ Gemeindeordnung einen Sondergemeinderat einzuberufen, um Klarheit und Übersicht über die Budgetsituation zu erhalten.“

Für diese Sondergemeinderatssitzung sind mindestens 1/3 der Gemeinderatsmitglieder notwendig - das würde bedeuten, dass 11 (die gesamte Opposition) der 33 Gemeinderatsmitglieder ausreichen, um diese Sitzung zu beantragen.

Im Schreiben heißt es weiter: „Die Gemeinderäte sind es den Bürgern schuldig und es ist verantwortungslos, immer wieder Gebühren zu erhöhen - nur um noch mehr Schulden zu machen!“ Man wird sehen, wie sich die politischen Verhältnisse in der Konsolidierungsgemeinde Kottingbrunn weiterentwickeln. Kottingbrunn mag pars pro toto für das Schicksal vieler Konsolidierungsgemeinden stehen.