Majestätischer Seeadler nach Bruchlandung wieder in Freiheit

In der von "Vier Pfoten" geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee wurde am Montag ein Seeadler, der ein Schädel-Hirntrauma erlitten hatte, wieder in die Natur entlassen.

Einem Spaziergänger war der Vogel vor einigen Tagen aufgefallen, weil er kaum vom Boden hochkam und nur kurze Strecken flog. Der Mann kontaktierte die EGS, die den Vogel in ihre Obhut nahm. "Da die Blutwerte unauffällig waren und keine sichtbaren Verletzungen festgestellt werden konnten, gehen wir von einem Schädel-Hirn-Trauma aus. Das kann durch einen Zusammenstoß z.B. mit einem Auto oder einem anderen Hindernis passieren, aber auch durch einen Absturz bei einem Revierkampf. Gerade wenn Seeadler erwachsen werden, sind solche Kämpfe häufig“, berichtet Dr. Hans Frey, der wissenschaftliche Leiter der EGS. Nachdem das EGS-Team ihm einige Tage lang Medikamente verabreicht hat, war der Seeadler nun wieder fit genug, um freigelassen zu werden. Der Vogel wurde in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee aufgepäppelt. © VIER PFOTEN × Seeadler vom WWF mit Sender versehen Vor seiner Freilassung wurde er im Rahmen des Forschungs- und Schutzprogramms des WWF Österreich mit einem Sender versehen, um wichtige Erkenntnisse, etwa über Flugrouten oder Paarungsverhalten, zu gewinnen. Seeadler sind EU-weit streng geschützt. Das Tier war eigentlich schon 2021, als es im Nationalpark Donau-Auen geschlüpft war, vom WWF beringt und besendert worden; der Sender ging allerdings verloren. Der Seeadler wurde vom WWF mit einem Sender versehen, um wichtige Erkenntnisse für den Schutz des österreichischen Wappentiers zu erhalten. © Matthias Schmidt × „Der Seeadler galt bis zur Jahrtausendwende hierzulande als ausgestorben. Obwohl ihr Bestand dank strenger Schutzgesetze und umfangreicher Schutzmaßnahmen seit Jahren kontinuierlich wächst, lauern noch immer viele Gefahren auf die Tiere. Begleitende Maßnahmen wie die Besenderung helfen dabei, ihr langfristiges Überleben zu sichern“, erklärt WWF Artenschutzexperte Christian Pichler. Jagd mit Schrot als Gefahr Eine der Gefahren für Seeadler ist die Jagd mit bleihaltigem Schrot. „Bei Jagden auf Wassergeflügel werden Unmengen an bleihaltigen Schrotkörnern auf Wasservögel abgeschossen. Viele der bejagten Enten, Gänse und anderen Wasservögel werden jedoch lediglich verletzt, aber nicht getötet oder vom Jäger nicht gefunden. Seeadler nehmen diese verletzten oder verendeten Vögel als Beute zu sich und erleiden mit der Zeit eine todbringende Bleivergiftung“, sagt Dr. Frey. Die Verwendung von bleihaltigem Schrot für die Jagd auf Wasservögel in Feuchtgebieten ist mittlerweile verboten. Zahl der Brutpaare gestiegen Erfreulicherweise ist die Zahl der Brutpaare in Österreich laut WWF wieder auf 70 angewachsen. Auch die Anzahl der in Österreich und den Grenzregionen überwinternden Seeadler, die teilweise aus Nord- bzw. Osteuropa stammen, ist von 40 auf rund 160-180 Vögel gestiegen. Vor allem die Donauauen westlich von Wien, der Nationalpark Donauauen bis zur slowakischen Grenze, die March-Thaya-Auen, die Region um den Neusiedlersee und das Waldviertel stellen attraktive Lebensräume für Seeadler dar. Erfolgreiche Seeadlerbrut im Nationalpark Thayatal

Feuerwehr befreit kleiner Turmfalke Ein derart majestätisches Tier in die Freiheit zu entlassen, ist für Dr. Frey jedes Mal ein besonderer Moment: "Es gibt aus Artenschutzsicht viele Gründe, warum der Seeadler in die Natur und in unser Ökosystem gehört. Aber er ist auch und in erster Linie ein Individuum mit Bedürfnissen. Diesen Bedürfnissen nachzukommen und dem Tier die Freiheit zu schenken zu können, ist immer wieder aufs Neue bewegend."