Maria Lanzendorf ab 2027 mit grünen Bürgermeister

Maria Lanzendorf bekommt ab Oktober 2027 einen grünen Bürgermeister. Christoph Lampert wird das Amt von einem SPÖ-Vertreter übernehmen und damit nach Rainer Praschak in Mödling der zweite grüne Bürgermeister in Niederösterreich sein.

Die Grünen werden 2027 zwei Bürgermeister in Niederösterreich stellen. In Maria Lanzendorf (Bezirk Bruck an der Leitha) ist nach Angaben vom Dienstag eine Zusammenarbeit mit der SPÖ beschlossen worden. Christoph Lampert, aktuell Vizebürgermeister, wird im Oktober 2027 im Rahmen einer Halbzeit-Lösung neuer Ortschef und von Michael Lippl (SPÖ) übernehmen. In Mödling wird ebenfalls in Kooperation mit der SPÖ Rainer Praschak im Sommer übernächsten Jahres zum Zug kommen.

Formfehler beim Urnengang

Die Zusammenarbeit von Grünen und SPÖ wurde nach dem wegen eines Formfehlers beim Urnengang vom Jänner nötig gewordenen zweiten Wahlgang der Gemeinderatswahlen vom 18. Mai in einem Koalitionsübereinkommen festgehalten. Bei der Wahl schnitt die Grüne Liste Maria Lanzendorf äußerst erfolgreich ab und konnte ihre Präsenz im 21-köpfigen Gemeinderat von bisher vier auf gleich sechs Mandate ausbauen. Die Ausschüsse "Umwelt, Verkehrs- und Dorfentwicklung" sowie "Finanzen, Feuerwehr und Katastrophenschutz" werden für die Amtszeit 2025 bis 2030 von grünen Mandatarinnen/Mandataren geleitet.