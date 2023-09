Mega-Solaranlage in Dürnrohr nimmt Form an

Der Bau der Photovoltaik-Anlage am Standort des ehemaligen Kohlekraftwerks Dürnrohr ist im vollen Gange.

Bis Jänner 2024 sollen die insgesamt 35.600 Photovoltaik-Module installiert sein und somit ab Ende Jänner mehr als 7.700 Haushalte mit Ökostrom versorgen. Um Dürnrohr als wichtigen innovativen Energiestandort weiterzuentwickeln wird die niederösterreichische Energieanbieter EVN in nächster Zeit über 20 Millionen Euro in den Standort investieren, so EVN-Sprecher Stefan Zach.

„Mit der Photovoltaikanlage auf den ehemaligen Kohlehalden des Kraftwerks Dürnrohr kommen wir unseren ambitionierten Zielen einen großen Schritt näher“, so Zach. Immerhin will die EVN bis 2030 die PV-Leistung auf 300 Megawatt ausbauen und im Rahmen der EVN Klimainitiative ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2034 um rund 60 Prozent reduzieren.