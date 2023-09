× Mikl-Leitner traf weltbesten Robotik-Nachwuchs

Die weltweit besten Robotik-Nachwuchstalente kommen heuer erneut aus Wiener Neustadt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist von den Schülerinnen und Schülern der HTL schwer angetan.

Die HTL Wiener Neustadt zählt im Bereich Robotik zur absoluten Weltspitze: Bereits zum dritten Mal eroberte das siebenköpfige Robotik-Team der HTL in den USA den Gesamtweltmeistertitel – eine Leistung, die bisher nur zwei Schulen weltweit gelungen ist. Ausgerichtet wird der jährliche Bewerb von der US-Raumfahrtbehörde NASA. Seit 2012 konnten zusätzlich zu den drei Gesamtweltmeistertiteln auch acht Gesamteuropameister, 12 Weltmeister-Einzeltitel und 22 Einzeltitel bei Europameisterschaften errungen werden. "Die Wiener Neustädter Robotik-Talente produzieren Spitzenleistungen quasi wie am Fließband. Das zeugt von hoher Kompetenz, enormem Engagement und Teamgeist – und zwar nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch beim Betreuerteam", zeigt sicht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) beeindruckt.

© NLK/Pfeiffer ×

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit den Mitgliedern des Weltmeister-Teams, v.l. Timo Koch, Sebastian Kawicher, Sven Oberwalder, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bernhard Klauninger, Konstantin Lindorfer, Yasin Sahin.

Talentschmiede

Auch der Wiener Neustädter Bildungsstadtrat Philipp Gruber (ÖVP) zeigt sich von den Leistungen begeistert: „Wiener Neustadt ist ein attraktiver Schul- und Bildungsstandort und die HTL ist eines unserer Aushängeschilder. Der neuerliche Weltmeistertitel zeigt nicht nur eindrucksvoll das große Talent der jungen Menschen, sondern ist auch eine Bestätigung dafür, dass junge Talente bei uns in Wiener Neustadt die bestmöglichen Rahmenbedingungen vorfinden.“

© Michael Stifter ×

So sehen stolze Sieger aus.

Die frischgebackenen Weltmeister haben sich auch bereits Gedanken über die Zukunft gemacht: "Dank dieser unglaublichen Erfahrung in Amerika und anderen Dinge, die wir in unserem Freigegenstand Robotik schon gelernt haben, sind die meisten aus unserem Team sehr interessiert an einer Arbeit, bei der wir unser Hobby zu einem richtigen Beruf machen könnten, aber in welche Richtung das gehen soll, wissen wir alle noch nicht. Jetzt ist unsere oberste Priorität zuerst einmal die Schule abzuschließen“, so Verena Griesmayer, Sebastian Kawicher, Bernhard Klauninger, Timon Koch, Konstantin Lindorfer, Sven Oberwalder und Yasin Sahin.