Mödlinger Schüler laufen für den guten Zweck

Am 7. und 8. Mai findet der Sternenlauf 2K24 statt.

Auch in diesem Jahr werden sich wieder unzählige Schüler aus Mödling im Museumspark auf den Weg machen, um für einen guten Zweck zu laufen. Der beliebte Sternenlaufs 2K24 findet am Dienstag und am Mittwoch, 7. und 8. Mai statt. „Heuer dürfen wir uns über rund 1300 Teilnehmer freuen“, so Petra Näder-Pichler, Sportkoordinatorin der Europa Sport Mittelschule Mödling (ESM), welche den Lauf organisiert.

Organisatoren mit Schülern. Von links: Hubert Rinner (Rotary), Sport-Stadträtin Anna Theres-Teichgräber, Direktor der ESM Mödling Martin Pieler, Sozialstadträtin Roswitha Zieger, Sportkoordinatorin der ESM Mödling Petra Näder-Pichler und Stephan Konrath (Lions); vorne, von links: Dario, Rafael, Luca, Barabas, Valentina und Chloe. © zVg. ×

Man hoffe auf großartige Leistungen, um viel Geld zusammenzubekommen. Ziel der Teilnehmer ist, so viele Runden wie möglich zu schaffen. Sponsoren zahlen 1 Euro pro Runde. 2023 wären so rund 36.000 Euro erlaufen worden. In den letzten Jahren wären sogar 250.000 Euro gesammelt worden.

Viele Schulen beteiligt

Eingeladen wurden in diesem Jahr die Volksschulen des Bezirkes Mödling sowie die Allgemeine Sonderschule Mödling. Aufgrund des großen Interesses nehmen zudem Klassen der Jakob Thoma Mittelschule, der Vienna Business School Mödling und der Milak Wr. Neustadt teil.

Natürlich starten auch viele Schüler der Europa Sport Mittelschule Mödling. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, werden zudem etliche Lehrer teilnehmen. Das erlaufene Geld wird traditionell an verschiedene Institutionen vergeben. Der Rotary Club und der Lions Club Mödling unterstützen das Organisationsteam der Europa Sport Mittelschule Mödling von Anfang an. "Wir laufen für einen guten Zweck seit 2012", so Näder-Pichler.