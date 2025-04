× Monumentale Pferdebilder in der Kunsthalle Krems

Die Kunsthalle Krems feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit der Ausstellung Susan Rothenberg, die am Freitag eröffnet wird.

Die Kunsthalle Krems feiert 2025 ihr 30-jähriges Bestehen! Mit ihrer Eröffnung am 31. März 1995 wurde der Grundstein der Kunstmeile Krems als das Kompetenzzentrum der Bildenden Kunst in Niederösterreich gelegt. 30 Jahre und 240 Ausstellungen später hat sich das Haus weit über den deutschsprachigen Raum hinaus als internationales, zeitgenössisches Ausstellungshaus positioniert. Den Auftakt zum Jubiläumsjahr macht die Ausstellungseröffnung von Susan Rothenberg am Freitag.

Der US-amerikanischen Malerin und Pionierin des Neo-Expressionismus widmet die Kunsthalle eine große Retrospektive. Florian Steininger, künstlerischer Direktor der Kunsthalle und Kurator der Schau, würdigte Rothenbergs Werk bei einer Presseführung am Freitag als "bedeutenden Bestandteil der modernen Malerei".

Monumentale Pferdebilder

Steininger betonte die "expressive Farbgebung und tiefgehende Auseinandersetzung mit Bewegung und Körperlichkeit" in Rothenbergs Arbeiten. Besonders spektakulär sind die monumentalen "Horse Paintings", wobei sich die Konturen der Pferdefiguren im Verlauf der Jahre regelrecht auflösen.

© Agnes Winkler ×

Neben Naturmotiven fanden auch persönliche und mythologische Elemente Eingang in Rothenbergs Bildwelt, vor allem nach dem Umzug mit Ehemann und Konzeptkünstler Bruce Nauman auf eine Ranch nach New Mexico. Marionetten und fragmentierte Körper dominieren das Spätwerk der Malerin, zum Beispiel Puppenkörperteile auf monochromen Bildflächen.

Internationale Präsenz trotz Rückzugs aus der Kunstszene

Trotz des Rückzugs aus der New Yorker Kunstszene blieb Rothenberg international präsent. Ihre Bilder wurden bis zuletzt in großen Museen ausgestellt. Nach dem Tod der Malerin widmete ihr das Museum of Modern Art in New York eine Gedenkausstellung.

Die Schau in Krems vereint Leihgaben aus der Hall Art Foundation, dem Whitney Museum of American Art, dem Stedelijk Museum Amsterdam, der Galerie Sperone Westwater sowie Privatsammlungen. 31 Gemälde und Arbeiten auf Papier bieten einen Überblick auf fünf Jahrzehnte.