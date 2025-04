× Mostviertel erstrahlt zu Ostern in voller Blütenpracht

120.000 Birnbäume überziehen das Mostviertel in wenigen Tagen mit einem weißen Blütenschleier – das Naturschauspiel wird heuer zu Ostern erwartet.

Während sich die Vollblüte der Wachauer Marillenbäume dem Ende zuneigt, wartet im westlichen Mostviertel in wenigen Tagen schon das nächste Naturschauspiel. Rund 120.000 Birnbäume hüllen die Region Moststraße demnächst in ein weißes Blütenkleid . Dieses Jahr wird die Vollblüte ab dem Osterwochenende erwartet und bis zum Tag des Mostes am 27. April 2025 dauern. "Aufgrund der kühlen Temperaturen hat sich die Birnbaumblüte heuer um einige Wochen verzögert. Im Vorjahr war es bereits Anfang April so weit, heuer erwarten wir die Vollblüte ab Ostern bis zum Tag des Mostes. Sie dauert je nach Höhenlage etwa 5-10 Tage,“ erzählt Mostbaron Toni Distelberger .

Aussichtspunkte, Picknickplätze & Radtouren

Damit Interessierte ihren Ausflug zur Birnbaumblüte planen können, informiert die Birnbaum-Webcam wieder mit Live-Bildern über den aktuellen Blütenstatus. Die vielen einzigartigen Aussichts- und Fotopunkte sind beliebte Ziele, um die Blüte zu bestaunen und die Region im Mostfrühling zu erkunden – am besten bei einer gemütlichen Wanderung durch das saftig grüne Hügelland, etwa am neu eröffneten Herz Mostviertel Rundwanderweg. Oder bei einer genussvollen Radtour durch ehrwürdige Birnbaumzeilen, malerische Dörfer und vorbei an eindrucksvollen Vierkant-Bauernhöfen. "Ich lade alle herzlich ein, in die Region zu kommen, die blühende Landschaft, die Mostheurigen, unsere Kulinarik und die Spezialitäten des Mostviertels zu genießen – allen voran den Birnenmost,“ so Michaela Hinterholzer , Obfrau der LEADER Region Moststraße.

© weinfranz.at ×

Höhepunkte im Mostfrühling

Die Birnbaumblüte bildet den Auftakt zu einem Veranstaltungsreigen: Gemeinden, Mostheurige, Wirtshäuser, Mostbarone, Ab-Hof-Betriebe und Ausflugsziele laden zu frühlingshafter Küche, Baumblütenwanderungen und Mostfrühschoppen ein. Den Höhepunkt des Mostfrühlings bildet der Tag des Mostes am 27. April 2025 . An diesem Tag steht alles im Zeichen des köstlichen Birnenmostes. Gefeiert wird mit abwechslungsreichen Veranstaltungen. Zwei Oldtimerbusse fahren wieder ausgehend vom Bahnhof Amstetten in zwei Rundkursen durch die Region und halten bei sieben Mostheurigen und Wirtshäusern. Bei jedem Stopp können die Gäste ein- und aussteigen. In regelmäßigen Abständen kommen die Busse wieder an den Haltestellen vorbei, sodass die Runde bequem fortgesetzt werden kann. Bei allen Haltestellen gibt es besondere Erlebnisangebote.