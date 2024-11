Mozarts Geige begleitet Theater-Wiedereröffnung

Nach einer langen Sanierung öffnet das Stadttheater Wr. Neustadt heute, Freitag, mit einer Gala, dem Tonkünstler-Orchester und Musik auf einem Original-Instrument.

Ursprünglich ein Kloster der Karmelitinnen, wurde das Gebäude in der Herzog-Leopold-Straße im Jahr 1794 als Stadttheater eröffnet. Es wurde mehrmals zerstört, zuletzt durch Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg. Von Curd Jürgens bis Attila Hörbiger, von Elisabeth Flickenschildt bis Elfriede Ott traten viele Schauspielgrößen in Wiener Neustadt auf. Ein eigenes Ensemble gab es allerdings nie – und wird es auch weiterhin nicht geben.

Die Wiedereröffnung erfolgt nun rechtzeitig zum 230-jährigen Jubiläum des Hauses. Seit 2021 wurde das historische Gebäude umgebaut. Die Generalsanierung beinhaltete etwa die Teilsanierung des Gebäudetraktes Stadttheater, die Neuorganisation des Foyers sowie des Publikumbereichs, technisch notwendige Sanierungen der Bühnentechnik und Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik. Mit der Wiedereröffnung ist das Stadttheater nun Teil der NÖKU-Gruppe (NÖ Kulturwirtschaft GesmbH).

Sprechtheater, Musik und Kino am Programm

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) zeigt sich stolz: „Pünktlich zum 230. Geburtstag ist das Stadttheater fertig und unser kulturelles Angebot wieder komplett. Das Endergebnis kann sich mehr als nur sehen lassen“.

Geboten werden nun Sprechtheater (in Kooperation mit dem Landestheater NÖ), Musik (als weitere Residenz des Tonkünstler-Orchesters) und Kino (in Zusammenarbeit mit dem Kremser Kino im Kesselhaus). Die Kosten für die Sanierung betragen insgesamt 14,5 Millionen Euro, wobei die Stadt ein Drittel und das Land zwei Drittel beisteuern.

Baich spielt auf Mozarts originaler Costa-Violine

Bei der Eröffnungsgala am Freitagabend wird Lidia Baich auf Mozarts originaler Costa-Violine spielen. „Wir haben die Geige als Leihgabe von der Stiftung Mozarteum Salzburg bekommen“, so Geschäftsführerin Maria Großbauer im Vorfeld gegenüber noe.ORF.at. Um sich vor der Eröffnung mit dem Instrument vertraut zu machen, statteten Großbauer und Baich im Sommer Mozarts Geburtshaus in Salzburg einen Besuch ab. Dort konnte die Geigerin Probespielen.

Programm-Highlights

Dirigiert wird das Tonkünstler-Orchester bei der Eröffnungsgala von Lorenz C. Aichner. Gemeinsam mit Singer-Songwriterin Ina Regen werden die Tonkünstler zudem einen Auszug aus dem gemeinsamen Album „Was ma heut net träumen“ zum Besten geben. Auch Tenor Andreas Schager sowie Samuel Neubauer mit seiner Klarinette werden beim Festakt Freitagabend zu hören sein.

Nach der heutigen Eröffnungsgala steht am Wochenende ein vielfältiges Programm am Spielplan, am 15. und 16. November finden dann die „Tage der offenen Tür“ mit kostenlosen Führungen durch das Haus statt.