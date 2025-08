Mülldeponie "Am Ziegelofen" stellt laut Experten keine Gefahr dar

Experten-Gutachten bestätigt: Es besteht keine Umweltgefährdung durch die Deponie "Am Ziegelofen".

Der von der Zöchling Abfallverwertung GmbH beauftragte, unabhängige Experte Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. Roland Pomberger, Professor für Abfallverwertungstechnik und Leiter des Lehrstuhls für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft an der Montanuniversität Leoben, kommt in seinem umfassenden Gutachten zu einem klaren Schluss: Von der Deponie "Am Ziegelofen" in St. Pölten geht weder eine akute Gefahr noch eine generelle Umweltgefährdung aus. Damit widerlegt der anerkannte Wissenschafter anderslautende Behauptungen, die gegen das Unternehmen seit über einem halben Jahr ungerechtfertigterweise erhoben und vom Betreiber stets zurückgewiesen wurden.

Das Experten-Gutachten umfasst 135 Seiten und berücksichtigt sämtliche Untersuchungsergebnisse der sogenannten Schurferkundungen der niederösterreichischen Behörde, wie es in einer offiziellen Aussendung heißt. Zusätzlich hat das Prüflabor der Montanuniversität Leoben eigene chemisch-analytische Untersuchungen des vorliegenden Probenmaterials durchgeführt.

Die Zöchling Abfallverwertung GmbH, die seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner bei der Entsorgung und Verwertung von Abfällen sowie beim Recycling von Baurestmassen in Niederösterreich ist, sichert der zuständigen Behörde volle Kooperation zu und strebt im Einvernehmen mit dem Land Niederösterreich eine gemeinsame Lösung an.