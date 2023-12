Mutter mit 4 Kindern von Gleisen gerettet

Eine Autolenkerin und ihre vier Kinder hatten großes Glück. Ihr Auto geriet ins Schleudern und blieb auf den Bahngleisen hängen.

NÖ. In eine äußerst gefährliche Situation geriet eine Mutter mit ihren vier Kindern am Montagabend in Weigelsdorf. Bei einem Bahnübergang auf der L4049 zwischen Unterwaltersdorf und Wampersdorf geriet ihr Citroën-Van plötzlich ins Schleudern.

Das Familienauto landete auf den Gleisen und blieb dort hängen. Die Lenkerin reagierte prompt, brachte ihre vier Kinder sofort in Sicherheit und alarmierte die Rettungskräfte.

Bahnstrecke blieb gesperrt

Die Bahnstrecke der Gramatneusiedler-Spange wurde sofort gesperrt. Mithilfe einer Seilwinde konnte die Feuerwehr das Auto aus der misslichen Situation bergen. Wie durch ein Wunder blieben Mutter und Kinder unverletzt, die Familie kam mit dem Schrecken davon.