Nach Raub Phantombild veröffentlicht

Nach einem kurzen Gerangel konnte sich das Raubopfer losreißen und flüchten. Dabei entriss der Täter ihren Rucksack.

Niederösterreich. Der Vorfall ereignete sich am 17. März 2023: Eine Fußgängerin war gegen 4.30 Uhr in Pottschach (Bezirk Neunkirchen) in Richtung Bahnhof Pottschach unterwegs, als sie überfallen wurde. Der bislang noch unbekannte Täter näherte sich auf einem Radweg zwischen der Wimpassinger Straße und der Carl-Ferdinand-Rüger-Siedlung von hinten und packte das Opfer an den Schultern. Nach einem kurzen Gerangel konnte sich die Frau losreißen und flüchten. Dabei entriss der Täter ihren Rucksack.

In weiterer Folge entnahm er einen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Brieftasche der Frau und ließ den Rucksack samt der Geldbörse am Tatort zurück. Das Opfer blieb unverletzt.

Personsbeschreibung des unbekannten Täters

männlich, ca. 180 cm groß, stärkere Statur/dick

bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Jogginghose

sprach einheimischen Dialekt

auffällig waren die kleinen/zugeschwollenen Augen

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ternitz, Telefonnummer 059133-3361, erbeten.