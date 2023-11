Nachkommender Autolenker überfuhr Unfall-Opfer

Ein Lieferwagen-Fahrer wurde bei einem Unfall auf die Fahrbahn geschleudert.

Ein heftiger Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch gegen 3 Uhr morgens auf der Südautobahn im Gemeindegebiet von Traiskirchen. Ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung fuhr mit seinem Lieferwagen in Fahrtrichtung Graz.

Aus bislang unbekannter Ursache dürfte der Lkw rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und die dortige Leitschiene touchiert haben. Das Fahrzeug soll danach über alle vier Fahrstreifen der Autobahn gegen die Betonmittelleitwand geschleudert sein.

Dabei wurde der 32-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb auf dem zweiten Fahrstreifen liegen.

© Thomas Lenger/monatsrevue.at ×

Auf der Stelle tot

Ein nachkommender Pkw, den ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt gelenkt hatte, dürfte den Lieferwagen-Fahrer überfahren haben. Der 22-Jährige hielt sein Fahrzeug unmittelbar nach der Unfallstelle am Pannenstreifen an. Aufgrund seiner schweren Verletzungen starb der 32-Jährige noch an der Unfallstelle.

Der erste, zweite und dritte Fahrstreifen der A2 waren bis etwa 5.20 Uhr für die Berge- und Reinigungsarbeiten gesperrt.