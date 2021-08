Nächster Schlangen-Alarm: Dieses Mal in der Dusche

Der Niederösterreicher Thomas Friedrich stand gerade entspannt unter der Dusche als er im Augenwinkel plötzlich eine Bewegung wahrnahm und erschrak.

Niederösterreich. Erneut Schlangen-Alarm: Nachdem in den letzten Tagen bereits Berichte über eine Schlange in einer Mödlinger und in einer Wiener Wohnung auftauchten, gibt es nun die nächste Meldung aus Matzles (Bezirk Waidhofen an der Thaya). Dieses Mal tauchte eine Schlange in einer Dusche auf, wie "NÖN" berichtet. Der Niederösterreicher Thomas Friedrich duschte gerade nach einer Motorradtour, als er im Augenwinkel plötzlich eine Bewegung wahrnahm und erschrak. Zwischen den Glaswänden der Duschkabine schlängelte das 60 und 70 Zentimeter große Tier. Etwa 30 cm trennten Thomas Friedrich vond er Schlange als er die Brause verließ.

Er habe umgehend familiäre Verstärkung angefordert, berichtet sein Bruder, gegenüber "NÖN". Die Frage war, um welche Art es sich denn handelt. "Mein Papa entpuppte sich als Schlangendompteur und konnte die pfauchende, vermutlich Schlingnatter, einfangen und wieder in der Natur aussetzen", ergänzt er.