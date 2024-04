Nächtlicher Großbrand in Schwechat

In der Nacht auf Sonntag wurde in Schwechat Großalarm ausgelöst. In der Innerbergerstraße brennt ein Denkmalgeschütztes nicht bewohntest Haus lichterloh.

Vier Minuten nach Alarmierung ist der erste Löschzug der Feuerwehr Schwechat gegen 2 Uhr Früh am Einsatzort eingetroffen und konnte mit den ersten Absicherungen beginnen. © oe24 × © oe24 × Die Freiwilligen Feuerwehren Schwechat, Kledering, Mannswörth sowie die Feuerwehr des Brauhaus Schwechat und die Wiener Berufsfeuerwehr sind mit rund 120 Einsatzkräften angerückt um den Brand zu löschen. © oe24 × © oe24 × Gegen 3:30 Uhr war der Brand unter Kontrolle und die Straßensperre der Mannswörther Straße in Schwechat konnte wieder aufgehoben werden. © oe24 ×