× Neujahr bringt Boom in den Fitnessstudios

2024 lief für die rund 270 Fitnessbetriebe in Niederösterreich gut – wenngleich das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht wurde. Profitieren will die Branche insbesondere in der Phase nach dem Jahreswechsel, die wieder besonders viele Bewegungsfreudige in die Studios treibt.

Kaum ist das Feuerwerk verglüht, glühen die Laufbänder in den Fitnessstudios. Jedes Jahr das gleiche Spiel: Der Jänner wird zu m Schmelztiegel für verschwitzte Neujahrsvorsätze. Die Fitnessstudios platzen gefühlt aus allen Nähten. Fünf bis sechs Neuanmeldungen verbucht Christoph Burgstaller, dem in Sieghartskirchen eines der insgesamt 270 Fitnessstudios in Niederösterreich gehört. "Der Boom hält bei uns eigentlich das ganze Frühjahr über an, aber im Sommer flacht es dann ein wenig ab", sagt Burgstaller gegenüber dem ORF. Von einem guten Start ins neue Jahr berichtet auch die Wirtschaftskammer Niederösterreich. "Die Neujahrsvorsätze führten viele sport- und bewegungswillige Menschen in unsere Betriebe", freut sich Karin Gerhartl, Sprecherin der NÖ Fitnessbetriebe, über regen Zulauf. © Club Activity × Noch nicht auf Vor-Corona-Niveau Im Abgelaufenen Jahr konnte die Branche eine positive Entwicklung verzeichnen, wenngleich die Ergebnisse in Bezug auf Mitgliederzahlen und Umsätze unterschiedlich ausfielen. "2024 war ein wichtiges Jahr der Konsolidierung für die Fitnessstudios in Niederösterreich," erklärt Karin Gerhartl. "Viele Studios konnten ihre Mitgliederzahlen steigern, was das zunehmende Gesundheitsbewusstsein und den Wunsch nach einem aktiven Lebensstil widerspiegelt."

Trotz der Erfolge bleibt die Branche weiterhin von den Nachwirkungen der Pandemie geprägt. „Wir sehen zwar einen Aufwärtstrend, aber viele Studios haben das Vor-Corona-Niveau bei den Mitgliederzahlen noch nicht erreicht," erklärt Gerhartl und spezifiziert: „Manche Studios haben während der Pandemie rund ein Drittel ihrer Kunden verloren. Diese Verluste konnten bisher nur schrittweise ausgeglichen werden." Auch bei den Umsätzen zeichnete sich eine moderate Erholung ab. Diese wurde vor allem durch neue Mitglieder und stabilere Rückkehrerzahlen getragen Chancen und Herausforderungen Für das kommende Jahr erwarten die niederösterreichischen Fitnessstudios einen weiteren Anstieg der Mitgliederzahlen, insbesondere in der Phase nach dem Jahreswechsel. Viele Studios setzen verstärkt auf neue Angebote, etwa funktionelles Training, Programme für ältere Menschen oder Kurse zur Stressreduktion. © Club Activity × Gleichzeitig steht die Branche vor Herausforderungen. Neben dem Fachkräftemangel und wirtschaftlichen Unsicherheiten steht auch die nachhaltige Mitgliederbindung im Fokus. "Flexibilität, innovative Angebote und die individuelle Betreuung der Mitglieder werden 2025 entscheidend sein, um konkurrenzfähig zu bleiben," erklärt Gerhartl.