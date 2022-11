Neun Verletzte bei Ballon-Absturz: Justiz ermittelt

Der Unfall gibt noch Rätsel auf. Gegen den Ballonfahrer wird jetzt ermittelt.

NÖ. Nach dem Absturz eines Heißluftballons in der Buckligen Welt wurde das Fluggerät von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sichergestellt. Ein Sachverständigengutachten wurde in Auftrag gegeben. Ermittelt wird wegen grob fahrlässiger Körperverletzung gegen den Ballonfahrer. Bei dem Vorfall gab es am Samstag zwei Schwer- und sieben Leichtverletzte.

Der Heißluftballon soll zunächst am Boden aufgeprallt sein und dann wieder abgehoben haben. Letztlich blieb er in einem Waldstück hängen. Aufgefunden wurden die neun Verletzten nach Angaben des Roten Kreuzes an zwei verschiedenen Orten, in Untereck in der Gemeinde Hollenthon sowie in Stang, einer Katastralgemeinde von Kirchschlag.