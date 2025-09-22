Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Nichts so bezaubernd wie ein Babylächeln: 100 Jahre Mutter-Eltern-Beratung in NÖ
© APA/WR. GESUNDHEITSVERBUND/DAVID BOHMANN

Babygesundheit

Nichts so bezaubernd wie ein Babylächeln: 100 Jahre Mutter-Eltern-Beratung in NÖ

22.09.25, 12:33
Teilen

Was vor 100 Jahren in Niederösterreich als einfache Anlaufstelle für junge Mütter begann, hat sich über ein ganzes Jahrhundert zu einem unverzichtbaren Netzwerk für Familiengesundheit und frühkindliche Förderung entwickelt.  

Im Rahmen eines Pressegesprächs informierten heute Gesundheitslandesrätin Eva Prischl (SPÖ) und die NÖ Sanitätsdirektorin Dr. Regina Klenk zum Jubiläum "100 Jahre Mutter-Eltern-Beratung in Niederösterreich". Die Geburt eines Kindes bedeute "viel Freude“, sprach Prischl vom ersten Lächeln und vielen schönen Erlebnissen, betonte gleichzeitig aber auch, dass viele Eltern auch verunsichert seien und hier biete die Mutter-Eltern-Beratung Müttern, Vätern und ihren Kindern ein offenes Ohr. 

Was im Jahr 1925 als einfache Anlaufstelle der Jugendämter für Mütter begann, hat sich über ein Jahrhundert hinweg zu einem Netzwerk für Familiengesundheit und frühkindliche Förderung entwickelt. "Die ersten Stellen sind an Standorten mit einem Bezirksgericht, wie etwa in Krems, Retz, Baden oder Eggenburg errichtet worden", informierte Prischl, dass heute landesweit an die 300 Beratungsstellen zur Verfügung stehen und ein breites Spektrum an Leistungen geboten werde. Dieses reiche von persönlichen Beratungsgesprächen über präventive Gesundheitschecks bis hin zu speziellen Programmen für die frühkindliche Entwicklung.

Vernetzung der Mütter

Aufgrund ihrer großen Aktualität wies Prischl insbesondere auf ein Thema der Kindergesundheit ganz besonders hin: Alarmierend sei zuletzt der Anstieg der auffälligen Sehbefunde um 14 Prozent gewesen. "Smartphone, Tablet und PC fördern die Sehschwächen. Je jünger, desto weniger Nutzung ist ratsam. Bei Kleinkindern sollte generell darauf verzichtet werden", so die Landesrätin. "Das heurige Jubiläumsjahr ist nicht nur Anlass zum Feiern, sondern auch, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Erfolgsgeschichte möglich gemacht haben, 'Danke‘ zu sagen“, bedankte sich die Landesrätin bei den Gemeinden und der NÖ Sanitätsdirektorin. 

Teams aus Kinderärzten, Allgemeinmedizinern, Hebammen und Kinderkrankenschwestern bieten in der Mutter-Eltern-Beratung Hilfestellungen an. Jährlich werden ca. 22.000 Untersuchungen vorgenommen, in einigen Fällen werden Eltern mit ihrem Kind weiter zum Spezialisten geschickt. Krankheiten, die früher gefürchtet waren, seien es heute nicht mehr. "Die Entwicklung eines Kindes läuft individuell ab“, betonte Klenk abschließend. Außerdem hob sie auch die soziale Komponente der Mutter-Eltern-Beratung hervor, so sei diese eine "Plattform für den Austausch der Mütter", wo sich diese gegenseitig vernetzen und stärken können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden