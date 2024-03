× Niederösterreich startet mit Hamlet in die Radsaison

Mit Hilfe des deutschen Ex-Skistars Felix Neureuther möchte Niederösterreich DIE Raddestination im Herzen Europas werden.

Für jeden zweiten ausländischen Gast im Sommer ist das Radfahren in Niederösterreich ein bedeutendes Urlaubsmotiv. Kein Wunder, denn die Raddestination hat mit ihrem touristischen Radwegenetz mit einer Länge von rund 5.500 Kilometern sowie circa 6.000 Kilometern Mountainbike und Mountainbike-Trekking Strecken einiges zu bieten. Mit einer neuen Kampagne um Radbotschafter Felix Neureuther möchte man zu Beginn der Saison noch mehr Ausflügler aus Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Ungarn locken. "Radfahren war bereits in meiner aktiven Zeit ein wesentlicher Bestandteil in meinem Trainingsplan. Heutzutage genieße ich den Radsport umso mehr und freue mich darauf, Niederösterreichs facettenreiches Radwegenetz ab sofort noch bekannter zu machen", so der Ex-Skistar.

Radbotschafter Felix Neureuther, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der Geschäftsführer der NÖ Werbung Michael Duscher präsentierten Neuheiten zum „Raderlebnis Niederösterreich“. © NLK Pfeffer ×

to bike or not to bike

"Mit unserer neuen Radkampagne positionieren wir Niederösterreich als DIE Raddestination im Herzen Europas. Unser Ziel ist es, das positive Image, das Niederösterreich als Raddestination bereits hat, weiter zu stärken", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Dienstag. Produziert wurden vier Videos, die das Radfahren in Kombination mit Kultur, Natur, Genuss und Kulinarik zeigen. Neureuther brilliert etwas in einer „Hamlet“-Parodie oder ist in der Natur umgeben von Schafen zu sehen.

© Ian Ehm ×

Felix Neureuther präsentiert in vier neuen Werbevideos die Vorzüge Niederösterreichs. © Ian Ehm ×

Gedreht wurde am Ybbstalradweg, am Lunzer See, am Biobauernhof Orth in Göstling/Ybbs, im Esslokal in Hadersdorf, auf den Radwegen rund um Wagram (Hadersdorf) sowie im Wolkenturm im Schlosspark von Grafenegg.

Neue Raderlebnis-Qualitätsmarke

Für Unterkünfte sowie Gastronomiebetriebe wurde eine neue Raderlebnis-Qualitätsmarke "Radpartner Niederösterreich" entwickelt, die dem Gast die Orientierung erleichtert. Niederösterreichweit sorgen ab der Saison 2024 einheitliche Kriterien und regelmäßige Checks für den perfekten Radurlaub. Somit verfügt Niederösterreich über 320 Radpartner-Betriebe, davon 130 bett&bike-Betriebe. In weiterer Folge sollen auch Service-Dienstleister aus Reparatur und Radverleih mit einbezogen werden.

"Niederösterreich ist wie gemacht fürs Radfahren und hat für jede bzw. jeden – vom Genussradler bis zum sportlich ambitionierten Biker – etwas zu bieten: In den Bergen, entlang von Flüssen oder auf Trails im Bikepark. Beim Downhillen holt man sich den Adrenalinkick, bei der mehrtägigen Radtour durch die flach hügelige Landschaft die innere Ruhe", schwärmt Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.