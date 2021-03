NÖ: Neue Ausreisekontrollen bahnen sich an

Die Bezirke Wr. Neustadt-Land und Neunkirchen liegen im roten Bereich.

NÖ. Während in Wr. Neustadt bekanntlich seit letzter Woche die Ausreisekontrollen laufen, rücken weitere Bezirke in einen kritischen Bereich. Denn neben der Stadt (7-Tage-Inzidenzwert am Donnerstag: 515) weisen auch der Bezirk Wr. Neustadt-Land (449,5) und Neunkirchen (452,8) deutlich Werte über der magischen Marke von 400 auf.

Abwarten. Die beiden Bezirke gelten aber, gemäß dem Erlass von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne), noch nicht als Hochinzidenz­gebiet. Das tritt erst ein, wenn ein Bezirk über eine Woche hinweg über der 400er-Marke liegt. Im Fall von Wiener Neustadt-Land war es am Donnerstag nach einer Unterbrechung am Dienstag die zweite Überschreitung in Serie, Neunkirchen lag erstmals über der maßgeblichen Schwelle.

Alarmzustand. Das bedeutet aber nicht, dass man sich hinter den Kulissen nicht langsam formiert. Polizei, Bundesheer und verstärktes Testpersonal sind alarmiert.

Im erweiterten Kreis. Drei Bezirke stehen zudem derzeit stark unter Beobachtung: Mit Scheibbs (313,9), Waidhofen an der Thaya (311,5) und Baden (301,9) wiesen drei weitere Be­zirke einen Wert von über 300 auf.

Warnung. Diese Marke war seitens des Landes kürzlich als „Vorwarn­stufe“ definiert worden. Eine Intensivierung der Testmöglichkeiten an Ort und Stelle soll die Folge sein. „Liegt der Wert sieben Tage über 300, kontaktiert die Bezirksverwaltungsbehörde sofort die Gemeinden, um Ursachen und unmittelbare Strategien zu besprechen“, hieß es seitens des Landes.