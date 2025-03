NÖ-Vorzeigebetrieb "Oberger" setzt voll auf Nachhaltigkeit

Der Mobilitätsdienstleister aus dem Südosten Niederösterreichs beschäftigt rund 120 Mitarbeiter.

Mit ihren 85 Bussen und 120 Mitarbeitern ist die Oberger Firmengruppe ein wichtiger Arbeitgeber in der Buckligen Welt. Firmenchef Christian Oberger betreibt neben Busunternehmen und Bushandel auch die "Oberger Energie und Infrastruktur GmbH". Mit der hauseigenen Photovoltaikanlage ist das Unternehmen ein echter Vorzeigebetrieb in Sachen Mobilität und Energie.

"Die Firma Oberger hat große Innovationskraft bewiesen und entwickelt sich stetig weiter. Vorbildlich sind Christian Obergers Investitionen in die grüne Mobilität. Mit dem Ankauf und Betrieb von E-Bussen samt Ladeinfrastruktur und großer Photovoltaikanlagen mit Großspeichern schließt Oberger den regionalen Kreislauf und agiert bilanziell energieautark. Der Wirtschaftsstandort Niederösterreich ist stolz auf dieses Familienunternehmen, das Wirtschaftskraft und Arbeitskraft in der Region hält", zeigte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei ihrem Betriebsbesuch in Bromberg erfreut.

Firmengruppe Oberger als Leitbetrieb

Die Firmengruppe Oberger gilt als Leitbetrieb für elektrifizierten Busverkehr. Die Wertschöpfungskette mit der Energieerzeugung im eigenen Firmenverband und die Lieferung der Energie an das Schwesterunternehmen in Zusammenhang mit PV-Anlagen und Stromspeichern gilt als wegweisend.

Neben der Buckligen Welt liegt das Hauptaugenmerk auch auf der Elektrifizierung des Busverkehrs der Kraftfahrlinien 207, 269, 270 in Mödling, Brunn am Gebirge, Wiener Neudorf, Perchtoldsdorf und Maria Enzersdorf. Die Firmengruppe setzt also zum erstmöglichen Entwicklungszeitpunkt und Lieferfähigkeit von E-Regionalbussen auf den Einsatz von Regionalbussen mit alternativem Antrieb und auf regional vor Ort erzeugte Energie - und damit auf eine klimafreundliche und nachhaltige Energiewirtschaft.