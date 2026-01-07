NÖ: Was kostet die mobile Pflege und Betreuung 2026?

Die aktuellen Werte des Landes Niederösterreich für die Berechnung der Kosten und Förderungen für die mobile Pflege und Betreuung sind in den Online-Preisrechner der Volkshilfe NÖ eingepflegt, ebenso das erhöhe Pflegegeld und die geänderten Absetzbeträge.

Die Kosten für mobile Pflege und Betreuung sind in Niederösterreich auf Einkommen und Pflegegeldstufe abgestimmt. Meist fördert das Land Niederösterreich einen Teil davon. Der Mindeststundensatz beträgt 15,65 Euro. Dieser kommt bei Alleinstehenden bis zu einem Einkommen von 1.229,89 Euro zur Verrechnung, bei Ehepaaren bzw. Lebensgemeinschaften bis zu einem Einkommen von 1.940,27 Euro. Das Pflegegeld wurde mit 1. Jänner 2026 für alle Stufen um 2,7% angehoben. Pensionen von monatlich bis 2.500 Euro wurden ebenfalls um 2,7% erhöht. Für Pensionen darüber beträgt die Erhöhung monatlich 67,50 Euro.

Pflege- und Betreuungskosten online berechenbar

„Mit dem kostenlosen Online-Preisrechner lassen sich die Kosten für mobile Pflege und Betreuung trotz Änderungen einfach ermitteln“, informiert Prof. Ewald Sacher, Präsident der Volkshilfe Niederösterreich, „vor allem als Vorausberechnung von Kosten und Förderungen stellt der Online-Preisrechner eine wertvolle Hilfe dar.“ Der Online-Preisrechner ist ein seit Jahren ein beliebtes Tool. „Von Jänner bis Dezember 2025 nutzten über 16.800 UserInnen den Rechner und generierten insgesamt über 59.700 Seitenaufrufe“, erklärt Gregor Tomschizek, Geschäftsführer der Volkshilfe NÖ und Initiator des Preisrechners. „Besonders stark war die Nachfrage wie gewohnt zu Jahresbeginn. Der Jänner verzeichnete mit etwa 1.700 BesucherInnen die meisten Zugriffe, gefolgt von Oktober mit rund 1.600.“

MitarbeiterInnen der Volkshilfe NÖ weiterhin kontaktierbar

Die MitarbeiterInnen der Volkshilfe NÖ stehen wie gewohnt auch weiterhin für eine genaue Berechnung der Kosten und Förderungen in einem individuellen Beratungsgespräch zur Verfügung. Falls noch kein Pflegegeld bezogen wird, helfen diese auch bei der Antragstellung, informieren über eine mögliche Erhöhung der Pflegegeldstufe und beantworten Fragen rund um Pflege und Betreuung.