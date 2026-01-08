Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Flughafen Linz
Frankfurt-Linz-Verbindung: Bieterfrist ist vorbei

08.01.26, 14:44
Die Verhandlungen über Durchführung Linz-Frankfurt-Flug starten dann nächste Woche. 

Linz. Die Angebotsfrist für die PSO-Ausschreibung der Linienflugverbindung Linz – Frankfurt hat heute um 13.00 Uhr geendet. "Es gibt Interesse an einer Durchführung der Flugverbindung. Jetzt erfolgt die Prüfung der eingelangten Angebote und die Verhandlungen starten in der kommenden Woche. Aus verhandlungstaktischen Gründen können aber keine weiteren Details zum laufenden Ausschreibungsverfahren bekanntgegeben werden. Sollten die Verhandlungen positiv abgeschlossen werden können, ist mit einer Entscheidung im ersten Quartal 2026 zu rechnen“, gibt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner, Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafen Linz, bekannt.

