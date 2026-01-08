Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Der beitragsfreie Kindergarten wird fortgesetzt.
© Getty Images

Politik

Nach Verhandlungen: Höhere Gehälter in Privatkindergärten

08.01.26, 14:36
Teilen

Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen und Assistenzkräfte in privaten Einrichtungen bekommen künftig 3,5 bzw. 3,7 Prozent mehr Gehalt.  

Und nicht nur das: Das neue Mindestgehalt für Kindergartenpädagoginnen im ersten Jahr liegt damit nun bei 3.170 Euro, für Assistenzkräfte bei 2.216 Euro, wie laut den Gewerkschaften GPA und vida beim im Sozialministerium angesiedelten Bundeseinigungsamt festgelegt wurde.

41 % der Kindertagesheime (Kleinkindgruppen, Kindergärten, Horte) haben laut Statistik Austria einen privaten Erhalter, werden also nicht von Gemeinden oder Städten betrieben. Nur für einen Teil des Privatkindergartenpersonals gilt allerdings ein Kollektivvertrag. Für alle übrigen vereinbart die Gewerkschaft jedes Jahr beim Bundeseinigungsamt einen Mindestlohntarif. Für die GPA sichert die Erhöhung die Kaufkraft. Besonders vor dem Hintergrund der Wirtschaftslage ist das Gehaltsplus laut vida ein wichtiges Signal.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden