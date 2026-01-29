Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Ohne zu zahlen von Hotels abgehauen - Einmietbetrügerin in Tulln gefasst
© APA

Schamlos

Ohne zu zahlen von Hotels abgehauen - Einmietbetrügerin in Tulln gefasst

29.01.26, 13:23
Teilen

Eine 46-Jährige als mutmaßliche Einmietbetrügerin ist in Tulln gefasst und in die Justizanstalt Krems eingeliefert worden. Laut Polizei sind weitere Tatorte im steirischen Bezirk Leibnitz erhoben worden. Zudem bestehe der Verdacht der Tierquälerei. 

Schon am 19. Jänner war die rumänische Staatsbürgerin aufgeflogen. In der Folge stellte sich heraus, dass die Beschuldigte bereits Tage zuvor in einem anderen Hotel im Bezirk Tulln Unterkunft genommen hatte und ohne zu bezahlen verschwunden war. In Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Lebring (Bezirk Leibnitz) wurden ihr vier weitere Tatörtlichkeiten vom 8. bis 20. Dezember vergangenen Jahres zugeordnet. Die Frau hatte dabei zwei unterschiedliche Identitäten verwendet.

Mehrere Vorwürfe

Laut Polizei war die Rumänin zu den Vorwürfen der Urkundenfälschung, Tierquälerei sowie des gewerbsmäßigen Betruges nicht geständig. Die Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Tulln verfügte die Abnahme der beiden Hunde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen