Ohne zu zahlen von Hotels abgehauen - Einmietbetrügerin in Tulln gefasst

Eine 46-Jährige als mutmaßliche Einmietbetrügerin ist in Tulln gefasst und in die Justizanstalt Krems eingeliefert worden. Laut Polizei sind weitere Tatorte im steirischen Bezirk Leibnitz erhoben worden. Zudem bestehe der Verdacht der Tierquälerei.

Schon am 19. Jänner war die rumänische Staatsbürgerin aufgeflogen. In der Folge stellte sich heraus, dass die Beschuldigte bereits Tage zuvor in einem anderen Hotel im Bezirk Tulln Unterkunft genommen hatte und ohne zu bezahlen verschwunden war. In Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Lebring (Bezirk Leibnitz) wurden ihr vier weitere Tatörtlichkeiten vom 8. bis 20. Dezember vergangenen Jahres zugeordnet. Die Frau hatte dabei zwei unterschiedliche Identitäten verwendet.

Mehrere Vorwürfe

Laut Polizei war die Rumänin zu den Vorwürfen der Urkundenfälschung, Tierquälerei sowie des gewerbsmäßigen Betruges nicht geständig. Die Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Tulln verfügte die Abnahme der beiden Hunde.