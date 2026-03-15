Stabile Bierpreise: Im Schweizerhaus auf den Frühling trinken!

Der gelernte Wiener weiß: Wenn das Schweizerhaus öffnet, beginnt in Wien der Frühling. Heute startete der traditionsreiche und familiengeführte Praterbetrieb in die neue Saison. Tausende Fans und Stammgäste stießen mit dem ersten Original Budweiser Budvar im Gastgarten der Wiener an.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gratulierte zum 100-jährigen Jubiläum der engen Zusammenarbeit mit Budweiser Budvar. Es ist ein Fixtermin im Wiener Kalender! Pünktlich um 11:00 Uhr startete das traditionsreiche Lokal der Familie Karl Kolarik am Sonntag in die neue Saison. Stammgäste, Medienvertreter sowie Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft ließen sich den Auftakt im Prater nicht entgehen. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig war vor Ort und stieß gemeinsam mit den Gästen auf den Beginn der neuen Saison an.

Größtes Naherholungsbetrieb von Wien

© Roman Fuhrich

Der Bürgermeister erklärte: "Als Gastgarten der Wienerinnen und Wiener ist die Eröffnung des Schweizerhauses der kulinarische Frühlingsbeginn in Wien. Im größten Naherholungsgebiet gelegen, ist das Schweizerhaus ein Ort des Miteinanders und der Gastfreundschaft. Als Familienunternehmen ist das Schweizerhaus ein Betrieb, der seit über 100 Jahren beispielhaft für die kulinarische Kultur Wiens steht“, so Michael Ludwig.

180-köpfiges Schweizerhaus-Team

Pure Freude. © Roman Fuhrich

Mit dem ersten frisch gezapften Budweiser Budvar, das seit exakt 100 Jahren im Garten der Wiener genossen wird, und den ersten knusprigen Stelzen kehrt jenes besondere Zusammenspiel aus Wiener Gastfreundschaft, Biergartenkultur und Prater-Atmosphäre zurück, dass das Haus über Generationen geprägt hat. "Nach der Winterpause und umfassenden Modernisierungsarbeiten wieder Gäste im Gastgarten begrüßen zu dürfen und zu sehen, wie das Schweizerhaus zum Leben erwacht, ist immer eine unvergleichliche Freude. Gemeinsam mit der ganzen, rund 180-köpfigen Schweizerhaus-Familie fiebern wir diesem Termin entgegen“, freuen sich Karl Hans Kolarik und Regina Kolarik im Namen der ganzen Familie.

Stabiler Bierpreis zum Saisonstart

Für die stimmungsvolle Atmosphäre beim Opening sorgte auch Live-Musik, die den Saisonauftakt im Gastgarten musikalisch begleitete. Die Klänge traditioneller Wiener und böhmischer Musik unterstrichen die gesellige Stimmung und machten deutlich, was das Schweizerhaus seit jeher auszeichnet: Kulinarik, Geselligkeit und Unterhaltung gehen im Gastgarten der Wiener Hand in Hand.

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Genuss bis in den Herbst

Für Aufmerksamkeit und große Freude sorgt in dieser Saison auch eine wirtschaftliche Nachricht: Der Bierpreis bleibt stabil. Das Krügerl Budweiser Budvar kostet weiterhin 5,90 Euro und bleibt damit bereits im dritten Jahr unverändert – trotz steigender Kosten und Inflation. "Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es uns wichtig, unseren Gästen Verlässlichkeit zu bieten. Der stabile Bierpreis ist ein bewusstes Zeichen dafür. Der Genuss im Schweizerhaus soll auch weiterhin ein leistbares Vergnügen bleiben“, so Karl Hans Kolarik

Dompfarrer Toni Faber, Regina Kolarik, Alfons Haider. © Roman Fuhrich

Ab sofort dürfen sich Besucher wieder bis 31. Oktober 2026, täglich von 11:00 bis 23:00 Uhr, auf die Klassiker des Hauses freuen: knusprige Stelzen, ein frisch gezapftes Krügerl Budweiser Budvar im formschönen „Bunkerl“ sowie zahlreiche weitere hausgemachte Spezialitäten.

100 Jahre Biertreue

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Die Saison 2026 steht zudem im Zeichen eines historischen Meilensteins: Seit 100 Jahren verbindet das Schweizerhaus eine Partnerschaft mit der tschechischen Traditionsbrauerei Budweiser Budvar. Diese Zusammenarbeit prägt das Haus seit Generationen und wird im Laufe der Saison mit verschiedenen Aktivitäten gewürdigt. "Diese Partnerschaft steht für Beständigkeit und Qualität. Sie ist ein wichtiger Teil der Geschichte des Schweizerhauses und gehört zur Identität des Unternehmens“, betont Kolarik.

Gastgartensaison eröffnet

Mit der Eröffnung am 15. März 2026 ist das Schweizerhaus wieder täglich geöffnet. Der Saisonauftakt im Prater bleibt damit, was er seit Jahrzehnten ist: ein verlässlicher Startpunkt für die Wiener Gastgartensaison.