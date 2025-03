Pensionist stürzte in Kletterhalle fünf Meter ab

In einer Kletterhalle in Perchtoldsdorf ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Wiener Pensionist stürzte fünf Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt ins AKH gefolgen.

Ein 83-Jähriger hat sich am Mittwoch bei einem Unfall in einer Kletterhalle in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) schwer verletzt. Der Pensionist aus Wien-Brigittenau stürzte beim Versuch, auf einer Route mit Schwierigkeitsgrad "6+" das Seil in eine Zwischensicherung einzuhängen, rund fünf Meter ab. Der Notarzthubschrauber flog den Mann laut Polizeiaussendung von Donnerstag ins AKH. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt berichtet.