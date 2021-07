Pkw kracht in Unterführung: 40-Jähriger tot

Der Lenker war aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Straße abgekommen.

Niederösterreich. Am Montagnachmittag (12. Juli) ereignete sich im Gemeindegebiet von Achau (Bezirk Mödling) ein tödlicher Verkehrsunfall. Um etwa 16.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Crash mit einer eingeklemmten Person auf der Verbindungsstraße zwischen Hennersdorf und Achau alarmiert.

Ein Mitglied der Feuerwehr Achau kam zufällig als Ersthelfer zur Unfallstelle und konnte den ausrückenden Einsatzkräften telefonisch Informationen zur Lage mitteilen: Ein Pkw war mit der Seitenwand der Bahnunterführung kollidiert, eine Person war im Fahrzeug eingeschlossen, wie die Bfk Mödling auf ihrer Homepage indormiert.

Lenker verstarb an der Unfallstelle

Am Einsatzort angekommen konnten beide Feuerwehren (Hennersdorf und Achau) in enger Zusammenarbeit einen Zugang zur Befreiung des eingeklemmten Lenkers schaffen. Gleichzeitig übernahmen das Rote Kreuz sowie die Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 9 die medizinische Versorgung des Patienten. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte und der raschen Befreiung aus dem Wrack verstarb der Lenker an der Unfallstelle.

Zur Bergung des Unfallfahrzeuges wurde das Abschleppfahrzeug der FF Wiener Neudorf angefordert.

Noch während dieses Einsatzes wurde die Freiwillige Feuerwehr Hennersdorf zu einem Wohnungsbrand in das Ortsgebiet von Hennersdorf alarmiert.