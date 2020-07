Pkw landete im Bezirk Amstetten in der Donau

Ein Pkw ist am Sonntagnachmittag in Wallsee (Bezirk Amstetten) in der Donau gelandet.

Wallsee. Die beiden Insassinnen des Fahrzeugs erlitten Unterkühlungen, teilte Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando Amstetten mit. Der Wagen wurde unter Mithilfe von Mitgliedern der Tauchgruppe West des NÖ Landesfeuerwehrverbandes geborgen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Mitglieder eines Yacht-Clubs auf der gegenüberliegenden Seite der Donau wurden Zeugen und setzten Gutlederer zufolge einen Notruf ab. Zwei Feuerwehrmänner, die mit einem Privatboot auf dem Fluss unterwegs gewesen waren, retteten eine der Frauen aus dem Auto. Die zweite Insassin befreite sich selbst. Eine der Beteiligten blieb laut Gutlederer unverletzt, die zweite wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 15" in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Bei den Bergungsarbeiten waren neben den Tauchern auch Mitglieder dreier Feuerwehren im Einsatz.