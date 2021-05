Pkw-Lenker (24) crasht in Fußgängerin mit Kinderwagen

Der 24-jährige Autofahrer fuhr in einer Kurve grade aus und erfasste eine Fußgängerin, die mit einem Kinderwagen unterwegs war.

Niederösterreich. Am Freitagnachmittag kam es auf der L150 im Ortsgebiet von Unterwaltersdorf zu einem dramatischen Verkehrsunfall: Ein Pkw-Lenker krachte in eine Fußgängerin die mit einem Kinderwagen unterwegs war. Der 24-jährige Autofahrer fuhr aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve gerade aus, kam von der Fahrbahn ab und rammte mehrere Verkehrsschilder, die auf einem Grünstreifen standen. Anschließend erfasste der Pkw am dahinter liegenden Gehweg eine 32-jährige Fußgängerin, welche mit ihrem Kind im Kinderwagen unterwegs war. Der Pkw durchbrach einen Baustellenzaun und kam erst zirka 15 Meter weiter auf einem Grundstück zum Stillstand.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Die Frau wurde zur Seite geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde von Ersthelfern und von den alarmierten Sanitätern des Samariterbundes Ebreichsdorf, des Roten Kreuz Landegg und dem Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 9 versorgt. Die 32-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Baden geflogen. Das Kind im Kinderwagen hatte großes Glück, es blieb bei dem Unfall unverletzt!

Der Pkw Lenker, seine Beifahrerin und das Kind am Rücksitz wurden von Sanitätern betreut und anschließend zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Unfallwagen musste von der Feuerwehr Unterwaltersdorf geborgen werden.