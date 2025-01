× Polit-Prominenz tanzt beim NÖ-Bauernbundball an

Am Samstag fand der 81. NÖ Bauernbundball im Wiener Austria Center statt und begeisterte tausende Gäste mit einer unvergleichlichen Atmosphäre.

Dass die Niederösterreicher feiern können, ist kein Geheimnis. Das zeigte sich einmal mehr beim 81. NÖ-Bauernbundball im Wiener Austria Center. Der Ball war mit deutlich über 4.000 Besuchern bestens besucht. "So viele Bäuerinnen und Bauern in der Bundeshauptstadt sind ein starkes Zeichen und Signal des Bauernbundes. Es zeigt wir ziehen an einem Strang und stehen geschlossen hinter unseren Zielen und Forderungen. In dieser Stärke können wir nicht ignoriert oder unsere Interessen unter den Tisch fallen", sagte Kammerpräsident Johannes Schmuckenschlager.

© NÖBB ×

Aber auch prominente Trachten-Fans tanzten zahlreich an. Allen voran Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Altlandeshauptmann Erwin Pröll, Landesvize Stephan Pernkopf, Landesrat Ludwig Schleritzko sowie ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker, die Minister Klaudia Tanner und Norbert Totschnig, sowie Staatssekretärin Claudia Plakolm.

Austausch auf höchstem Niveau

Der NÖ-Bauernbundball ist weit mehr als nur eine Festivität: Er vereint Genuss, Kultur und gesellschaftlichen Austausch auf höchstem Niveau. Mit traditionellen Schmankerln des Waldviertler Traditionsunternehmens Waldland wurden die Ballbesucher kulinarisch verwöhnt. Regionale und nachhaltige Lebensmittel aus heimischer Produktion machten die bäuerliche Arbeit auf köstlichste Weise erlebbar. Gleichzeitig bot der Ball eine einzigartige Plattform, um Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenzubringen und die Vielfalt Niederösterreichs zu feiern. Diese Verbindung aus Regionalität und gesellschaftlicher Vernetzung macht den NÖ-Bauernbundball zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender, der weit über die Landesgrenzen hinausstrahlt.

© NÖBB ×

NÖ-Bauernbundobmann Stephan Pernkopf stellt klar, dass der Ball ein Kraftakt des Organisationsteams war: "Ein besonderer Dank gilt allen, die mit ihrem Einsatz und ihrer Kreativität zum Gelingen des Balls beigetragen haben."