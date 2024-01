Postbusgarage in Vollbrand

Dienstagmittag mussten 80 Einsatzkräfte ausrücken, um den Brand in einer Postbusgarage zu löschen.

Großbrand in Zwettl: Am Dienstag um 12.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Neun Feuerwehren mussten zu dem Brand ausrücken. Ausgebrochen war das Feuer laut ersten Erkenntnissen in einer Werkstatt. Zwei Fahrzeuge, beide Busse, sollen bereits ausgebrannt sein.

© Doku NÖ ×

Die Löscharbeiten waren auch am Dienstagnachmittag in vollem Gange. Einsatzkräfte der Cobra wurden hinzugezogen, diese kamen mit Hubschraubern zum Brandort. Gasflaschen, die sich zu dieser Zeit im Gebäude befanden, sollten aufgeschossen werden, um eine unkontrollierte Explosion der Gefäße zu vermeiden.

Weitere Infos folgen...

© Doku NÖ ×