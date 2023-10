× Premiere für Ninja-Meisterschaften in Wr. Neustadt

Am 11. November finden in Wiener Neustadt die ersten österreichischen Meisterschaften für die Sportart Ninja statt, sowohl in der Allgemeinen Klasse als auch im Nachwuchs.

Weltweit bekannt geworden durch die TV-Show „Ninja Warrior“, hat sich um die boomende Sportart Ninja auch in Österreich eine große Community gebildet. Bei Ninja muss ein Hindernisparcours schnellstmöglich absolviert werden. Gefragt sind Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer. Durch das Überwinden der Hindernisse durch Springen, Schwingen, Hangeln oder Klettern gleichzeitig aber auch das Körpergefühl, Gleichgewicht sowie die Koordination.

© Channel 4 ×

"Ninja Warrior" Show aus Japan.

Ersten Ninja-Meisterschaften in Österreich

Nachdem Ninja als Teil des Modernen Fünfkampfs bereits 2028 bei den Sommerspielen in Los Angeles als olympisch vorgesehen ist, sollen auch die Strukturen in Österreich weiter gestärkt werden. Bereits am 11. November 2023 finden die ersten österreichischen Meisterschaften statt. Austragungsort ist der neu eröffnete Ninja Tempel in Wiener Neustadt, veranstaltet wird das Event von der Sportunion Österreich. "Ninja hat sich in den vergangenen Jahren schnell und sehr gut entwickelt, nun gilt es den nächsten Schritt zu machen", sagt Sportunion-Vorstandsmitglied und Organisatorin Pamela Forster, die auch selbst schon mehrmals in „Ninja Warrior“-Shows dabei war.

© Sportunion/Martin Steiger ×

Bei den Olympischen Spielen ist die junge Sportart 2028 vorgesehen.

Anmeldungen sind noch möglich

Weltweit wird Ninja derzeit zumeist vom Internationalen Verband für Hindernissportarten (FISO) vertreten. Für den Modernen Fünfkampf ist national der ÖVMF zuständig, der beim Event als Kooperationspartner fungiert. Direkt zugeordnet ist die Sportart in Österreich aber noch keinem Fachverband. Auch Wr. Neustadts Sportstadtrat Philipp Gruber (ÖVP) freut sich über die Veranstaltung in der niederösterreichischen Statutarstadt. „Mit den Ninja-Meisterschaften und dem neu eröffneten Ninja-Tempel wird die Sportszene Wiener Neustadts noch einmal um eine tolle und moderne Facette reicher. Mit rund 130 Sportvereinen in 60 Sportarten sind wir hier ja sowohl im Breiten- als auch Spitzensport hervorragend aufgestellt.“, sagt er. Laut Veranstalter laufen die Anmeldungen zum Bewerb noch, das Teilnehmerfeld sei aber jetzt schon "vielversprechend".

Ninja Tempel

Wer die Trendsportart einmal ausprobieren möchte, kann sein Geschick im Ninja Tempel in Wr. Neustadt unter Beweis stellen. Auf rund 680 Quadratmeter erwarten die Besucherinnen und Besucher Parcours mit abwechslungsreichen Hindernissen: klassische Ringe und Seile, Trapeze, Trampoline bis hin zur außergewöhnlichen Salmon Ladder. Das Angebot richtet sich an jeden, egal ob Groß oder Klein, Anfänger-Athlet oder Action-Asse. Auch Schulklassen werden angesprochen.

© Ninja Tempel ×

Ninja Tempel in Wiener Neustadt