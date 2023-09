Protest gegen Bauchfrei-Verbot

Aktion kritischer Schülerinnen gegen Bauchfrei-Verbot am Gymnasium Stockerau: "Kleidungsvorschrift kübeln".

Vor dem Gymnasium Stockerau haben jetzt die Aktion Kritischer Schülerinnen und die Sozialistische Jugend ein Zeichen gesetzt: Unter dem Motto "Kleidungsvorschrift kübeln" kamen sie mit den SchülerInnen des BG/BRG Stockerau ins Gespräch über die neue Kleiderordnung in Stockerau, die unter anderem Mädchen bauchfrei Shirts verbietet:

"Kleidungsvorschriften wie diese haben nichts mit Schutz für Schülerinnen zu tun. Es geht darum, Mädchen in veraltete Rollenbilder zu pressen. Der Schulbesuch hat gezeigt: Schüerlinnen und Eltern sind über die Vorschrift verärgert", so Valtenin Kloibhofer von der AKS Niederösterreich.

"Jungen Menschen darf auf keine Fall weitergegeben werden, dass ihre Kleidung eine Aufforderung zu Belästigung ist. Und vor allem in der Schule sollte man in einem geschützten Rahmen lernen können. Dazu gehört auch Kleidung, in der man sich wohl fühlt", erklärt Fiona Schindl von der SJ.

"Für uns als AKS ist die Vorschrift an Absurdität nicht zu übertreffen. Ein Verbot von bauchfreien Oberteilen löst kein einziges Problem", erklärt Kloibhofer.