Räuber attackiert Drogerie-Mitarbeiterinnen mit Pfefferspray

Gablitz/Sieghartskirchen. Die Polizei hat am Donnerstag Lichtbilder von einem Räuber veröffentlicht, der vergangenen Samstag zwei Drogerie-Mitarbeiterinnen in Gablitz (Bezirk St. Pölten) mit Pfefferspray attackiert hat. Die Filialleiterin und eine Beschäftigte wurden verletzt und mussten im Krankenhaus Tulln ambulant behandelt werden. Der Unbekannte flüchtete mit sechs Parfums. Eine halbe Stunde zuvor soll er in einer Drogeriefiliale in Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) zwei Parfums gestohlen haben.

© LPD NÖ

© LPD NÖ

Die Filialleiterin hatte den Diebstahl kurz nach 15.00 Uhr bemerkt und den Mann angesprochen. Der Unbekannte setzte daraufhin Pfefferspray ein und suchte das Weite. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der Gesamtschaden der beiden Taten in Niederösterreich beträgt rund 600 Euro, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit. Hinweise zur Ausforschung des Unbekannten wurden an die Polizeiinspektion Gablitz (Tel.: 059133-3223) erbeten.