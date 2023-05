Rammbock-Einbruch bei Juwelier in Baden

In den frühen Morgenstunden haben unbekannte Täter bei einem Juwelier in der Innenstadt eingebrochen.

Gegen vier Uhr morgens kam es Baden zu einem Rammbock-Einbruch bei einem Juwelier. In der Rathausgasse haben unbekannte Täter vermutlich einen gestohlenen Geländewagen verwendet, um in den Juwelier einzubrechen. Einer der beiden mutmaßlichen Täter hielt vermutlich eine Baugerüststütze gegen die Tür des Juweliers, während der zweite Täter mit dem Geländewagen gegen die Stütze fuhr, um Zugang zum Geschäft zu erhalten.

Die Täter konnten mit einer unbekannten Menge an Beute flüchten. Eine sofort eingeleitete Alarm-Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb erfolglos. Das Landeskriminalamt NÖ hat die Ermittlungen übernommen und am Vormittag Spuren am Tatort gesichert.