Rasender Drogenlenker nach Flucht zu Fuß geschnappt

Der rasende Drogenlenker war vor der Polizei geflüchtet.

Der Raser unter Drogen war gegen 14 Uhr bei Geschwindigkeitsmessungen entlang der B20 ertappt worden, hatte aber nicht angehalten. Eine Fahndung verlief vorerst negativ. Kurz vor 15.30 Uhr wurde dann ein Mann in Eschenau zu Fuß angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass es sich um den flüchtigen Lenker handelte.

Zu Fuß geschnappt

Der 33-Jährige wurde schließlich als Fußgänger in Eschenau angehalten. Da eine amtsärztliche Untersuchung auf Suchtmittel positiv ausfiel, war der Lenker seinen Schein los. An der Wohnadresse in St. Pölten entdeckten die Beamten Marihuana und eine Indooranlage mit Cannabispflanzen. 13 Gramm Marihuana und eine Anlage mit acht Cannabis-Pflanzen wurde sichergestellt.

Der 33-Jährige wird wegen verwaltungsrechtlicher Übertretungen der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld und nach dem Suchtmittelgesetz der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.