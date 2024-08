Raser ausgewichen - Cabrio-Lenkerin (69) tot

Drei tödliche Unfälle in wenigen Stunden in NÖ - und einer dramatischer als der andere: In Hofamt Priel an der Donau verlor eine 69-Jährige ihr Leben, weil im Gegenverkehr ein rasantes Überholmanöver missglückte.

NÖ. Es passierte um 19.10 Uhr - kurz davor waren bei Fels im Wagram eine Person bei einem Unfall in einem Hohlweg eine noch unbekannte Person und im Bezirk Neunkirchen ein 17-ähriger Beifahrer bei einem BMW-Crash gegen eine Kapelle gestorben -, als eine Oberösterreicherin völlig unschuldig tödlich verunglückte. Feuerwehr muss Unfall-Auto suchen – Lenker tot

BMW crashte in Kapelle: Beifahrer (17) starb © Doku NÖ × Demnach war die 69-Jährige Oberösterreicherin aus dem Bezirk Wels-Land mit ihrem Chrysler Sebring-Cabrio auf B 3 im Freilandgebiet von Hofamt Priel, aus Richtung Persenbeug kommend, in Fahrtrichtung Weins unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit lenkte ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Melk seinen Pkw ebenfalls auf der B 3, allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Dabei wollte der Autofahrer einen anderen Pkw überholen und setzte zu einem rasanten Überholmanöver an. Als der Mann beim Gasgeben plötzlich ein Fahrzeug (eben das Chrysler Cabrio) im Gegenverkehr wahrnahm, reagierte er hektisch und lenkte sein Fahrzeug ruckartig auf den ursprünglichen Fahrstreifen zurück. © Doku NÖ × Die entgegenkommende Lenkerin verriss im Schreck, was da auf sie zukam und dann doch nicht, ihren Pkw und schleuderte rechts von der Fahrbahn, wobei sie sich in einem angrenzenden Waldstück überschlug. Die 69-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.