Rekordhitze sorgt für gut gefüllte Bäder in Niederösterreich

Das aktuelle Hitzehoch trieb die Menschen bereits unter der Woche in Scharen zum Abkühlen in die Freibäder.

Mit 37,6 Grad war Bad Deutsch-Altenburg am Donnerstag regelrecht der Glutofen des Landes. Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass sich Groß und Klein zur Abkühlung ins Freibad flüchteten. Im ganzen Bundesland herrscht schon seit Anfang Juni nahezu durchgehend heißes Badewetter, wie der Sprecher der Bäderbetriebe in der Wirtschaftskammer NÖ gegenüber ORF erklärte. Immer mehr Menschen würden daher die Gelegenheit für eine schnelle Abkühlung im Bad nutzen, was die Freibäder langsam, aber sicher an ihre Kapazitätsgrenzen bringt.

Die aktuelle Bädersaison in Zahlen: 31.400 Gäste verzeichnete das Stadtbad Mödling seit dem 1. Mai, also deutlich mehr als die 22.700 Besucher im Vorjahr. Auch das Strandbad Baden legte heuer kräftig zu: 90.000 Besucher bisher, statt 72.000 im Vergleichszeitraum. In Klosterneuburg hingegen schossen Saisonkartenverkäufe um stolze 7.000 Stück in die Höhe, Tulln und Herzogenburg vermelden ebenfalls volle Becken und Liegewiesen.

Während viele ob der Hitze stöhnen, freuen sich die Betreiber somit über klingelnde Kassen - der Sommer lässt also nicht nur die Temperaturen steigen, sondern auch die Einnahmen der Schwimmbäder.