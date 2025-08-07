Alles zu oe24VIP
Rennrad
Todes-Crash

Rennradfahrer (89) prallt mit Lkw zusammen – tot

07.08.25, 20:03
Der 89-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Ternitz. Ein 89-jähriger Rennradfahrer ist am Donnerstagvormittag bei einer Kollision mit einem Lkw-Zug in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Pensionist trotz Nachrangs bei der Dammstraße/Puchberger Straße (B26) in die Kreuzung eingefahren und mit der rechten Seite des Lkw-Anhängers zusammengestoßen, der die Kreuzung auf der B26 übersetzte.

Der 45-jährige ungarische Lkw-Lenker bemerkte den Unfall über die Seitenkamera, blieb sofort stehen und leistete erste Hilfe. Trotz der Reanimationsversuche, die in weiterer Folge ein Notarzt durchführte, verstarb der 89-Jährige noch an der Unfallstelle.

