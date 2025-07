Wagen schob zurück, dabei kam es zur Kollision

Tullnerbach. Ein 39-jähriger Rennradfahrer ist am Mittwoch in Tullnerbach (Bezirk St. Pölten) von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Die 37-jährige Autolenkerin hatte mit ihrem Wagen zurückgeschoben und dabei den Biker übersehen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Mann aus Wien-Hietzing wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.