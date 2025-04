Rettung für Felix: Slowenischer Restaurantbär kommt nach Arbesbach

Für den slowenischen Restaurantbären Felix gibt es endlich ein Happy End. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten wird ihn in den kommenden Wochen retten und nach Niederösterreich bringen.

Nach mehr als 30 Jahren in einem engen Gehege bekommt "Restaurantbär" Felix, der 34-jährige Braunbär aus Slowenien, endlich die Chance auf ein würdiges Leben! Ein Team von Vier Pfoten bestätigte am Mittwoch, dass der Bär fit genug ist, um in den Bärenwald Arbesbach in Niederösterreich transportiert zu werden. Trotz seines hohen Alters wird Felix dort die letzten Jahre seines Lebens unter artgerechten Bedingungen verbringen können. Die nötigen Vorbereitungen für den Transport laufen bereits, Felix wurde vorab geimpft und entwurmt. In den nächsten Wochen soll die Rettung stattfinden.

"Nach jahrzehntelangen Qualen als Restaurantbär darf Felix endlich in Pension gehen! "Vier Pfoten freut sich sehr, ihm die Chance auf ein bärengerechtes Leben im Bärenwald Arbesbach in Österreich zu geben, mit der nötigen Pflege und Versorgung", sagt Patricia Tiplea, Leiterin der Abteilung für Wildtierrettungen bei VIER PFOTEN.

Der slowenische "Restaurantbär" Felix darf jetzt endlich nach Niederösterreich kommen.

Felix künftig ältester Bär in Arbesbach

Felix wird im Bärenwald Arbesbach nicht nur der älteste Bär sein, sondern auch der älteste in allen Schutzzentren von Vier Pfoten. "Wir sind sehr froh, dass Felix für sein Alter in relativ guter Verfassung ist. Er hat zwar einige altersbedingte Probleme, insbesondere eine degenerative Gelenkerkrankung mit offensichtlicher Steifheit an seinen Hinterbeinen. Auch sein Sehvermögen ist beeinträchtigt", sagt Szilvia Kalogeropoulu, Wildtierärztin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien.

Im Bärenwald wird er die nötige Pflege und Betreuung erhalten. In freier Wildbahn würden Braunbären nicht so alt werden – die Lebenserwartung liegt bei etwa 25 Jahren. Doch in Arbesbach kann Felix endlich in Ruhe alt werden, wie auch die 33-jährige Bärin Brumca, die dort ihren Lebensabend genießt.

Hoffnung für weitere Bären

Felix‘ Rettung ist ein großer Erfolg für den Tierschutz, doch zwei weitere Bären, Mici und Tim, müssen immer noch unter grausamen Bedingungen leiden. Vier Pfoten fordert die Besitzer dieser Bären auf, ihnen ebenfalls ein besseres Leben zu ermöglichen und sie in ein Schutzzentrum zu übergeben. Beide Tiere zeigen Verhaltensstörungen und benötigen dringend medizinische Hilfe. Die Kampagne von VIER PFOTEN hat bereits fast 100.000 Unterstützer weltweit mobilisiert, die sich für die Befreiung der Bären stark machen. Die Rettung von Felix gibt Hoffnung, dass auch Mici und Tim bald aus ihrer Qual befreit werden.