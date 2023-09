× Schloss Hof: Pferdefest im imperialen Ambiente

Das große Pferdefest sorgt auf Schloss Hof für Staunen und magische Momente bei Pferdeliebhabern.

Fest der Pferde. Am Wochenende geht das beliebte Pferdefest in Schloss Hof über die Bühne. Auf die Besucher warten Action und atemberaubende Stunts ebenso wie berührende Momente zwischen Pferd und Reitenden. Das Showprogramm findet am Samstag und Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr statt. Viele Highlights verspricht der Auftritt von „Haraldos Stunt Brothers“, die mit ihrem Programm „Freiheitsdressur und wagemutiges Trickreiten“ die Gäste zum Staunen bringen werden.

© SKB ×

Gleichzeitig können die kleine Besucher im Rahmen des letzten Wochenendes des diesjährigen Ferienspaßes täglich an verschiedenen Kreativ-Workshops teilnehmen. Außerdem gibt es Konzerte zum Mitsingen und Mittanzen sowie Kasperltheater auf der neuen Bühne im Barockstall.