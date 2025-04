× Schwalben in Not: Rückkehr wird zum Überlebenskampf

Schwalben sind nicht nur Frühlingsboten, sondern auch wertvolle Glücksbringer. Doch ihre Rückkehr aus Afrika wird zunehmend schwieriger – und das aufgrund fehlender Brutplätze. Tierschutz Austria startet nun eine Mitmach-Aktion, um den Schwalben zu helfen.

Jedes Jahr kehren Rauch- und Mehlschwalben aus ihren Winterquartieren in Afrika zurück – doch die Bedingungen in Österreich sind alles andere als ideal. Die fehlenden Brutplätze und weniger Fluginsekten als Nahrungsquelle machen den Schwalben das Leben schwer. Besonders problematisch sind Neubauten mit glatten Fassaden, versiegelte Böden und das Fehlen von geeigneten Nistplätzen. Auch das notwendige Baumaterial wie Lehm wird immer seltener. Um dem entgegenzuwirken, ruft Tierschutz Austria zur großen Mitmach-Challenge #Schwalbenretten auf. Jeder kann mithelfen, indem er Nisthilfen für Schwalben baut oder anbringt – sei es am Balkon, unter Dachvorsprüngen oder im Garten.

Eine einfache Hilfe mit großer Wirkung

„Jede Nisthilfe zählt!“, betont Stephan Scheidl, der Leiter des Tierschutzhaus Vösendorf . Wer helfen möchte, kann ganz unkompliziert eine Nisthilfe für die Vögel errichten. Auf der Website von Tierschutz Austria gibt es dazu einfache Anleitungen und nützliche Tipps zur richtigen Platzierung. Besonders wichtig: Die Nisthilfen sollten mindestens 2,5 Meter über dem Boden angebracht werden. Rauchschwalben bevorzugen Innenräume wie Ställe oder Garagen, während Mehlschwalben ihre Nester gerne an Hauswänden in Kolonien bauen. Wer mitmacht, trägt dazu bei, die Lebensbedingungen der Schwalben zu verbessern und damit die Artenvielfalt in Österreich zu schützen.

© Tierschutz Austria ×

Mitmachen und Teil der Bewegung werden

Tierschutz Austria hat sich zum Ziel gesetzt, mit der Aktion nicht nur konkrete Hilfe zu leisten, sondern auch das Bewusstsein für den Tierschutz und die Wichtigkeit von Nisthilfen zu stärken. Mitmachen können alle – Familien, Schulklassen, Gemeinden oder Einzelpersonen. Wer seine eigene Nisthilfe baut und mit dem Hashtag #Schwalbenretten teilt, wird Teil einer wachsenden Bewegung für den Erhalt heimischer Vogelarten. Denn eine Nisthilfe kann einen großen Unterschied machen – nicht nur für die Schwalben, sondern auch für zukünftige Generationen.