× SCS geht jetzt gegen Dauerparker und Pendler vor

Ab 14. April kann vor der SCS für maximal 4 Stunden gratis geparkt werden, danach fallen Kosten von 2,50 Euro pro Stunde an. Mit der neuen Regelung soll dem Dauerparken ein Riegel vorgeschoben werden.

Ab Montag ist Schluss mit dem Gratis-Parken rund um die Westfield Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf! Auf den Außenparkplätzen dürfen Besucher zwar weiterhin vier Stunden kostenlos stehen, danach kostet jede zusätzliche Stunde 2,50 Euro. Im Parkhaus wird sogar ab der ersten Minute kassiert – außer man ist Mitglied im Westfield Club, dann sind zwei Stunden gratis drin. Ziel der neuen Regelung: Dauerparker und Pendler sollen verschwinden.

© Dragan Dok ×

"Unsere Parkplätze sind für unsere Besucherinnen und Besucher vorgesehen und nicht für Pendler und Dauerparker. Deshalb ist es notwendig diesen Schritt nun zu setzen. Erfreulicherweise ist das Feedback von unseren Besuchern bislang überwiegend positiv", so Zsolt Juhasz, General Manager Westfield Shopping City Süd.

Kino-Fans parken länger gratis

Wer ins Cineplexx geht, darf aufatmen: Für Kinobesucher gibt’s sechs Stunden gratis, wenn sie ihr Kennzeichen am Terminal im Kino eingeben. Die Überwachung funktioniert über das Autokennzeichen – bezahlt wird an Terminals oder per App. 30 Minuten Zeit bleibt nach der Bezahlung, um das Gelände zu verlassen. Wer das vergisst oder nicht zahlt, riskiert eine satte Strafe von 80 Euro!

Dauerparker haben ausgedient

Laut SCS wurde der Parkplatz immer öfter als billige Park-and-Ride-Zone genutzt – mit Autos, die stundenlang oder sogar tageweise dort standen. Damit ist jetzt Schluss. Im Durchschnitt bleiben echte Kunden sowieso nur gut zwei Stunden – für die meisten ändert sich also nichts. Und was macht Ikea? Der Möbelriese hat einen eigenen Parkplatz und tüftelt noch an einer Lösung.