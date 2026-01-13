So eis- bzw. schneeglatt ist es in Niederösterreich

Der Straßendienst des Landes Niederösterreich meldete am heutigen Morgen nahezu im gesamten Landesgebiet abschnittsweise eisglatte bzw. schneeglatte Fahrbahnen durch gefrierenden Regen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 18 über den Gerichtsberg, der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg, der B 21 über Ochsattel, Rohrersattel und das Gscheid (Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge), der B 23 über den Lahnsattel (Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge), der B 36 zwischen Persenbeug und der L 7278, der B 41 zwischen Steinbach und Karlstift, der L 134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge, der L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld, der L 72 über den Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach sowie der L 7255 zwischen Kleinpöchlarn und Nussendorf. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen auf der L 5266 zwischen Plankenstein und Weißenbach sowie auf der L 5303 von Hürm bis Schlatzendorf Schneeketten anlegen.

Die Temperaturen lagen heute in der Früh im Bereich zwischen -6 Grad Celsius in Bruck an der Leitha und Eggenburg und +5 Grad Celsius in Gaming und Weitra. Die Neuschneemengen beliefen sich heute auf zehn Zentimeter im Waldviertel (Weitra), auf fünf Zentimeter im Weinviertel (Zistersdorf), auf acht Zentimeter im Mostviertel (Amstetten) und auf fünfzehn Zentimeter im Industrieviertel (Gloggnitz).