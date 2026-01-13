Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
So eis- bzw. schneeglatt ist es in Niederösterreich
© APA/GEORG HOCHMUTH

Gefahr

So eis- bzw. schneeglatt ist es in Niederösterreich

13.01.26, 11:58
Teilen

Der Straßendienst des Landes Niederösterreich meldete am heutigen Morgen nahezu im gesamten Landesgebiet abschnittsweise eisglatte bzw. schneeglatte Fahrbahnen durch gefrierenden Regen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange. 

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 18 über den Gerichtsberg, der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg, der B 21 über Ochsattel, Rohrersattel und das Gscheid (Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge), der B 23 über den Lahnsattel (Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge), der B 36 zwischen Persenbeug und der L 7278, der B 41 zwischen Steinbach und Karlstift, der L 134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge, der L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld, der L 72 über den Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach sowie der L 7255 zwischen Kleinpöchlarn und Nussendorf. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen auf der L 5266 zwischen Plankenstein und Weißenbach sowie auf der L 5303 von Hürm bis Schlatzendorf Schneeketten anlegen.

Die Temperaturen lagen heute in der Früh im Bereich zwischen -6 Grad Celsius in Bruck an der Leitha und Eggenburg und +5 Grad Celsius in Gaming und Weitra. Die Neuschneemengen beliefen sich heute auf zehn Zentimeter im Waldviertel (Weitra), auf fünf Zentimeter im Weinviertel (Zistersdorf), auf acht Zentimeter im Mostviertel (Amstetten) und auf fünfzehn Zentimeter im Industrieviertel (Gloggnitz).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden