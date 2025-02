So schön war der Landhausball 2025

Am Freitag ist die 68. Auflage des Landhausballs in St. Pölten erfolgreich über die Bühne gegangen.

Ausgelassene Stimmung und grenzenloses Tanzvergnügen erwarteten am Freitag die Besucher beim Landhausball im Landhaus St. Pölten. Die 68. Auflage des allseits beliebten Events fand heuer am Valentinstag statt, die feierliche Eröffnungsrede hielt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

© NLK Burchhart ×

"Heute feiern wir unseren NÖ Landesdienst. Jene Menschen, die - ob in der Hoheitsverwaltung hier im Regierungsviertel St. Pölten, auf den Bezirkshauptmannschaften, in den Straßenmeistereien, in den Kindergärten und Schulen oder auch in unseren Landeskliniken, Pflege- und Betreuungszentren – dafür sorgen, dass Niederösterreich funktioniert", so die Landeshauptfrau. In den Mittelpunkt stellte man zudem "die gesamte Sicherheitsfamilie, angefangen von der Polizei, über das Bundesheer, bis hin zu den Rettungsorganisationen und unserer Freiwilligen Feuerwehr und natürlich", betonte Mikl-Leitner, "die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Einfach all jene, die gemeinsam unser Land stark, erfolgreich und zu einer lebens- und liebenswerten Heimat machen."

© Instagram/Iandhaus_ball ×

Für Unterhaltung sorgten unter anderem die Polizeimusik Niederösterreich, die Band Dancingbrass und angesagte DJs - musikalischer Stargast war Schlagerstar Charlien. Auch beim 68. Landhausball fehlten die legendäre Ball-Disco und die allseits beliebte Publikumsquadrille kurz vor Mitternacht nicht. Zuvor wurde der Ball vom Jungdamen- und Jungherren-Komitee der Tanzschule Schwebach aus St. Pölten eröffnet.