St. Pölten: Nächtigungen seit Hauptstadtwerdung verfünffacht

Seit der Ernennung St. Pöltens zur niederösterreichischen Landeshauptstadt im Jahr 1986 haben sich die Nächtigungszahlen beinahe verfünffacht – ein langfristiger Aufwärtstrend, der sich auch im bislang erfolgreichsten Tourismusjahr 2025 fortsetzt.

Die Entwicklung des Tourismus in St. Pölten ist eng mit der Hauptstadtwerdung verbunden. Während im Jahr 1986 noch rund 48.000 Nächtigungen gezählt wurden, erreichte die Stadt im vergangenen Jahr bereits 238.336 Übernachtungen. Eine Steigerung, deren Wertschöpfung nicht nur der Stadt selbst, sondern der gesamten Region zugutekommt.

Erfolgreiches Tourismusjahr 2025

Die Nächtigungszahlen haben sich auch im Jahr 2025 positiv entwickelt. Gegenüber dem Vorjahr wurde ein Plus von 2,88 Prozent verzeichnet. Mit diesem erneuten Zuwachs kann St. Pölten auf das bislang erfolgreichste Tourismusjahr seiner Geschichte zurückblicken. Angesichts stagnierender oder rückläufiger Entwicklungen in manchen anderen Regionen ist dieses Wachstum keine Selbstverständlichkeit. Ein wesentlicher Beitrag zur positiven Bilanz kommt den Beherbergungsbetrieben der Stadt zu. „Vor allem auch die engagierte Tätigkeit unserer Hotelbetriebe trägt zu dieser positiven Bilanz bei. Es bedarf heute mehr Aufwand, Gästebetten zu füllen, als noch vor einigen Jahren“, betont Tourismusdirektor Stefan Bauer. Die enge Kooperation der Betriebe mit St. Pölten Tourismus und dem Convention Bureau St. Pölten habe sich dabei als Erfolgsrezept erwiesen.

Neue Beherbergungsprojekte

Gleich mehrere Projekte werden das Angebot an Unterkünften in den kommenden Jahren erweitern. In der Brunngasse 10 plant das Unternehmen Limehome die Eröffnung von 30 Apartments. Das ehemalige Gebäude der Volksbank Niederösterreich AG wird derzeit umgebaut, die Inbetriebnahme ist für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen. Auch das Hotel Graf investiert in die Zukunft: Ab Sommer 2026 entsteht am bestehenden Standort ein neuer Bauteil mit 14 zusätzlichen Zimmern, darunter Hotelzimmer und Serviced Appartements, teilweise mit Balkon. Ergänzt wird das Projekt durch neue Seminarräumlichkeiten mit moderner technischer Ausstattung. Die Fertigstellung ist für Sommer 2027 geplant. Das Hotel Muse in der Mariazellerstraße erweitert ebenfalls aktuell seinen Bestand durch einen Zubau zum bestehenden Gebäude.

Neues Erlebnisangebot für junge Zielgruppen

Neben dem Ausbau der Infrastruktur setzt St. Pölten Tourismus auch auf neue Erlebnisangebote. Derzeit wird ein sogenannter Escape Trail für die Innenstadt entwickelt (de facto eine Schnitzeljagd). Dabei wird das aus Escape Rooms bekannte Rätselkonzept in den öffentlichen Raum übertragen. Anstatt in einem geschlossenen Raum Rätsel zu lösen, bewegen sich die Teilnehmenden durch reale Straßen, Plätze und historische Orte. Die Stadt selbst wird zum Spielfeld, ihre Architektur, Denkmäler und verborgenen Details werden zu Rätselelementen. Der neue Escape Trail St. Pölten soll im Sommer 2026 starten und richtet sich primär an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 30 Jahren in Kleingruppen.