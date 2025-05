"StadtLandFluss" bringt Festival-Flair ins Herz von St. Pölten

Live-Konzerte auf der Seebühne, Gondeln unter dem Landhausschiff und entspannte Vibes am Traisenstrand treffen in St. Pölten auf einen temporären Club mit DJs und Visuals in der Tiefgarage.

Das Open-Air-Festival "StadtLandFluss" geht am 13. und 14. Juni im Regierungsviertel und im Kulturbezirk St. Pölten in seine nächste Runde. Geboten werden Konzerte auf der Seebühne, Gondelfahrten unter dem Landhausschiff und Musik am Traisenstrand sowie ein temporärer Club mit DJs und Visuals in der Tiefgarage. Live-Musik-Karaoke (LIMUKA) findet im Garten vom Museum Niederösterreich statt. Der Eintritt ist frei. Auftreten werden u.a. Ankathie Koi, Sharktank und Shake Stew. "Das synergetische Zusammenspiel der lokalen Kunst- und Kulturszene − von der auch ich ein Teil bin − und einer Institution wie dem Festspielhaus ist für den Kulturstandort St. Pölten sehr wichtig", betonte Andi Fränzl, Kurator von "StadtLandFluss", in einer Aussendung.