Start für Kindergartenzubau in Laxenburg (NÖ)

Gestern fand in Laxenburg der Spatenstich für den Kindergartenzubau statt. Der 5-gruppige Kindergarten, der auch eine Tagesbetreuungseinrichtungsgruppe beherbergt, wird im Zuge der blau-gelben Betreuungsoffensive um eine weitere Kindergartengruppe erweitert.

„Moderne Kinderbetreuungseinrichtungen sind eine Investition in frühkindliche Bildung. Ich freue mich, dass wir dieses Projekt mit Mitteln des NÖ Schul- und Kindergartenfonds unterstützen werden. Mit diesem Projekt setzen wir gemeinsam einen bedeutenden Schritt, um unseren Kindern die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung und eine liebevolle Betreuung zu bieten“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Das Projekt wird über den Schul- und Kindergartenfonds mit einer Zinsförderung in Höhe von über 315.000 Euro unterstützt.

Hohe Besuchsquoten in NÖ Kindertagesheimen

Im Monitoring-Bericht der Statistiken zur elementaren Bildung 2024/25 durch die Statistik Austria seien die Erfolge der blau-gelben Betreuungsoffensive auch in Zahlen sichtbar. Im Berichtsjahr 2024/25 liegt die Besuchsquote der drei- bis fünfjährigen Kinder in Kindertagesheimen in Niederösterreich bei 98,2 % - Nummer 1 im Bundesländervergleich bedeutet. Die Besuchsquote der null- bis zweijährigen Kinder liegt bei 38,6%, was einem Plus von 3,4% im Vergleich zum Vorjahr und Platz 3 im Bundesländervergleich bedeutet. Bei den Besuchsquoten nach Einzeljahren führt Niederösterreich in den Kategorien der 2- (82,1 %), 3- (97,2%) und 4-Jährigen (98,8%) mit den höchsten Quoten den Bundesländervergleich an. „Diese Zahlen untermauern die Anstrengungen vom Land NÖ und den Gemeinden für das gute Netz an Kinderbetreuungsangeboten im ganzen Land“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Leistbarkeit und Nähe zentrale Maßnahmen

Einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Kinderbetreuungsoffensive würden die Gemeinden haben. Zentrale Maßnahmen seien: Vormittag gratis, Nachmittag leistbar und ein bedarfsgerechtes Angebot in Wohnortnähe. Seit dem Start der „blau-gelben Betreuungsoffensive“ seien bereits für 585 Gruppen der erhöhte Fördersatz von 48,8 Prozent beschlossen worden. „Das heißt, dass wir mehr als zwei Drittel der Gruppen, die wir bis zum Ende unserer Förderinitiative Ende 2027 bauen müssen, bereits zugesichert haben. Danke an die Gemeinden für ihr unglaubliches Engagement.“, so Teschl-Hofmeister. Obwohl die Betreuungsoffensive bis Ende 2027 läuft, würden bereits 99 Prozent der Gemeinden den ersten Zweijährigen einen Betreuungsplatz anbieten können, entweder im Kindergarten oder in einer TBE, in der eigenen Gemeinde oder in Nachbargemeinden über Kooperationen. Für die „blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive“ würden das Land Niederösterreich und seine Gemeinden bis Ende 2027 insgesamt 750 Millionen Euro zusätzlich für den Ausbau der Kinderbetreuung in die Hand nehmen. „Die Zahlen zeigen, dass wir gemeinsam mit den Gemeinden mit der Kinderbetreuungsoffensive an den richtigen Hebeln ansetzen: bei der Reduktion der Schließtage in den Kindergärten im Sommer sowie bei der bedarfsgerechten Verlängerung der Öffnungszeiten in den Kinderbetreuungseinrichtungen“, so Teschl-Hofmeister.